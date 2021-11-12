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Каори Сакамото выиграла короткую программу на Гран-при Японии

Каори Сакамото выиграла короткую программу на Гран-при Японии
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Японская фигуристка Каори Сакамото одержала победу в короткой программе на домашнем для себя этапе Гран-при в Токио. За технику Сакамото получила 40,76 балла, за компоненты 35,80 балла, сумма составила 76,56 балла.

Второе место заняла другая японка Мана Кавабэ (73,88 балла). Замкнула тройку лучших кореянка Ён Ю (68,08 балла).

Напомним, на турнире должна была выступить россиянка Дарья Усачёва, однако она получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе и снялась с соревнований.

Гран-при по фигурному катанию. 4-й этап. Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 76,56 балла
2. Мана Кавабэ (Япония) — 73,88
3. Ён Ю (Корея) — 68,08

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 4, Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
12 ноября 2021, пятница. 10:10 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
76.56
2
Мана Кавабэ
Япония
73.88
3
Ён Ю
Южная Корея
68.08
Комментарии
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