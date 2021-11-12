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Татьяна Тарасова отреагировала на травму Дарьи Усачёвой, которая снялась с Гран-при Японии

Татьяна Тарасова отреагировала на травму Дарьи Усачёвой, которая снялась с Гран-при Японии
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала травму Дарьи Усачёвой, из-за которой та снялась с Гран-при Японии. Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе.

«Очень жаль, что Усачёва получила травму и ей пришлось сняться с соревнований. Очень хочется, чтобы травма хотя бы не была серьёзной. Но что ж теперь сделать? У нас такой спорт. К сожалению, живём с травмами. Очень обидно за Дарью», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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