Илья Авербух: было понятно, что Усачёва едет на Гран-при Японии с травмой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал травму Дарьи Усачёвой, из-за которой та снялась с Гран-при Японии. Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе.
«Не могу сказать, что шокирован, но действительно очень обидно. Усачёва боролась с травмой, стремилась выступить. Было понятно, что она едет на турнир в Японию уже травмированной.
Не думаю, что это большая катастрофа. Сейчас Даше важно как можно быстрее восстановиться, чтобы выступать в этом сезоне. Для Даши главное не этот цикл, а когда начнётся следующий олимпийский. Травмы преследуют всех спортсменов, поэтому пожелаем ей здоровья, побыстрее восстановиться и вернуться на лёд», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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