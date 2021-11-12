Макар Игнатов прокомментировал выступление в короткой программе на Гран-при Японии

Российский фигурист Макар Игнатов прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Токио (Япония). За технику Игнатов заработал 52,76 балла, за компоненты — 37,78 балла, сумма составила 90,54 балла.

«Думаю, я довольно хорошо выступил сегодня. Лучше, чем на Skate Canada. Но из-за джетлага было непросто», — приводятся слова Макара Игнатова в «твиттере» Golden Skate.

На момент публикации этой новости Макар Игнатов занимает третье место. Двое фигуристов ещё не выступали: это японец Сёма Уно и итальянец Маттео Риццо.

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