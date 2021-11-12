Игнатов стал 4-м в короткой программе на ГП Японии, Самарин — 7-м, победил Уно

Российский фигурист Макар Игнатов занял четвёртое место в короткой программе на этапе Гран-при в Токио (Япония). Его результат — 90,54 балла. Другой россиянин Александр Самарин с результатом 84,32 балла стал седьмым.
Победу в короткой программе одержал японец Сёма Уно (102,58 балла). Вторым стал американец Винсент Чжоу (99,51 балла). Замкнул тройку кореец Джун Хван Ча (95,92 балла).
Гран-при по фигурному катанию. 4-й этап. Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа
1. Сёма Уно (Япония) — 102,58
2. Винсент Чжоу (США) — 99,51
3. Джун Хван Ча (Корея) — 95,92
4. Макар Игнатов (Россия) — 90,54
...7. Александр Самарин (Россия) — 84,32
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