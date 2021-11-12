Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Игнатов стал 4-м в короткой программе на ГП Японии, Самарин — 7-м, победил Уно

Игнатов стал 4-м в короткой программе на ГП Японии, Самарин — 7-м, победил Уно
Комментарии

Российский фигурист Макар Игнатов занял четвёртое место в короткой программе на этапе Гран-при в Токио (Япония). Его результат — 90,54 балла. Другой россиянин Александр Самарин с результатом 84,32 балла стал седьмым.

Победу в короткой программе одержал японец Сёма Уно (102,58 балла). Вторым стал американец Винсент Чжоу (99,51 балла). Замкнул тройку кореец Джун Хван Ча (95,92 балла).

Гран-при по фигурному катанию. 4-й этап. Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа

1. Сёма Уно (Япония) — 102,58
2. Винсент Чжоу (США) — 99,51
3. Джун Хван Ча (Корея) — 95,92
4. Макар Игнатов (Россия) — 90,54
...7. Александр Самарин (Россия) — 84,32

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 4, Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
12 ноября 2021, пятница. 13:04 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
102.58
2
Винсент Чжоу
США
99.51
3
Джун Хван Ча
Южная Корея
95.92

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021