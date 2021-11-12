В ФФККР раскрыли подробности травмы Дарьи Усачёвой, снявшейся с Гран-при Японии

В Федерации фигурного катания на коньках России прокомментировали травму Дарьи Усачёвой, из-за которой та снялась с Гран-при Японии. Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе.

«Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошёл отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что, к сожалению, является достаточно распространённым случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13-17 лет.

Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99% случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности», — отмечается в сообщении на официальном сайте федерации.

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