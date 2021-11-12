Фигурист Николай Угожаев выиграл этап Кубка России в Казани среди юниоров

На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования юниоров.
Лучший результат показал 15-летний Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Вероники Дайнеко. Чуть больше балла уступил ему ученик Виктории Буцаевой — Кирилл Андрусик. Третье место занял Даниил Федосимов.
Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский, который отобрался в финал юниорской серии Гран-при, был третьим после короткой программы, но трижды упал в произвольном прокате. Неудачно выступил во второй день соревнований и Марк Лукин из «Хрустального».
Отметим, что шестое место занял 14-летний сын олимпийского чемпиона в парном катании Максима Маринина – Артемий.
Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Юноши. Короткая программа
1. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 224,17.
2. Кирилл Андрусик (Москва) – 222,73.
3. Даниил Федосимов (Санкт-Петербург) – 208,27.
4. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург) – 204,75.
5. Максим Черных (Санкт-Петербург) – 198,15.
6. Артемий Маринин (Москва) – 194,47.
7. Илья Неретин (Санкт-Петербург) – 190,32.
8. Кирилл Сарновский (Москва) – 189,76.
9. Марк Лукин (Москва) – 187,73.
- 12 ноября 2021
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