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Фигурист Николай Угожаев выиграл этап Кубка России в Казани среди юниоров

Фигурист Николай Угожаев выиграл этап Кубка России в Казани среди юниоров
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На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования юниоров.
Лучший результат показал 15-летний Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Вероники Дайнеко. Чуть больше балла уступил ему ученик Виктории Буцаевой — Кирилл Андрусик. Третье место занял Даниил Федосимов.

Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский, который отобрался в финал юниорской серии Гран-при, был третьим после короткой программы, но трижды упал в произвольном прокате. Неудачно выступил во второй день соревнований и Марк Лукин из «Хрустального».

Отметим, что шестое место занял 14-летний сын олимпийского чемпиона в парном катании Максима Маринина – Артемий.

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Юноши. Короткая программа

1. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 224,17.
2. Кирилл Андрусик (Москва) – 222,73.
3. Даниил Федосимов (Санкт-Петербург) – 208,27.
4. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург) – 204,75.
5. Максим Черных (Санкт-Петербург) – 198,15.
6. Артемий Маринин (Москва) – 194,47.
7. Илья Неретин (Санкт-Петербург) – 190,32.
8. Кирилл Сарновский (Москва) – 189,76.
9. Марк Лукин (Москва) – 187,73.

Фигурное катание. Кубок России-2022. Этап 4, Казань
Юноши. Произвольная программа
12 ноября 2021, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
224.17
2
Кирилл Андрусик
Москва
222.73
3
Даниил Федосимов
Санкт-Петербург
208.27
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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