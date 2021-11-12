Команда Тутберидзе — Усачёвой: Даша, твои победы ждут тебя!
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост в поддержку Дарьи Усачёвой, которая получила травму во время шестиминутной разминки перед короткой программой и не смогла выступить на этапе Гран-при в Японии.
Минутный ролик заканчивается фразой «Даша, выздоравливай», а в комментарии к нему написано: «Даша, твои победы ждут тебя!
Для Усачёвой это был второй этап серии Гран-при в карьере. Ранее в США она заняла второе место, уступив только Александре Трусовой, которая из-за травмы в Японию не поехала. Усачёва получила травму на разминке. По информации ФФККР, во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошёл отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.
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