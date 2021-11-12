Слуцкая — о проблемах команды Тутберидзе: травмы бывают в спорте, это не связано с порчей

Двукратный призёр Олимпийский игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала, как комментировала для СМИ травму Дарьи Усачёвой на Гран-при Японии.
«За всю свою жизнь я очень много раз давала интервью на тему спорта, но тот вопрос от журналистки, который я услышала сегодня — это что-то новенькое. Как вы думаете, что у меня спросили?! Рассказываю.
«Усачёва получила травму на разминке. Трусова тоже с травмой. У Туктамышевой температура. Может, кто-то специально сглазил наших девочек?»
Сказать, что я растерялась от такого вопроса — не сказать ничего. После этого журналистка ещё добавила: «Разве после пропуска финала Гран-при наши девочки смогут психологически соревноваться?»
Да, действительно есть подтверждённая новость о том, что Саша Трусова не будет участвовать в четвёртом этапе серии Гран-при в Японии из-за травмы ноги. Но, друзья, травмы в спорте бывают — и это нормально. Это никак не связано со сглазами, проклятиями, порчей и так далее! В спорте нет магии. Там есть физические особенности тела и ежедневный тяжёлый труд спортсменов.
Будем верить, что наши девочки восстановятся к чемпионату России и что этот вынужденный перерыв даст нашим спортсменкам возможность выдохнуть и в то же время не растерять свою форму», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
- 12 ноября 2021
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