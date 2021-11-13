Мишина и Галлямов взяли золото на Гран-при Японии. Тарасова и Морозов стали вторыми

В Токио (Япония) на стадионе «Ёёги Нешнл» состоялись соревнования четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию у спортивных пар в произвольной программе.
Золотые медали удалось завоевать российской паре Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые набрали с учётом короткой программы 227,28 балла. Серебро взяла ещё одна пара из России – Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), замкнули тройку лучших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).
Напомним, вчера, 12 ноября, на Гран-при Японии Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец.
Сегодня, в субботу, 13 ноября, состоятся соревнования у женщин и мужчин в произвольной программе, а также в танцах на льду в этой же программе.
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