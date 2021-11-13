Евгения Тарасова и Владимир Морозов вышли в финал Гран-при

В Токио (Япония) на стадионе «Ёёги Нешнл» состоялись соревнования четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию у спортивных пар в произвольной программе.

Золотые медали удалось завоевать российской паре — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые набрали с учётом короткой программы 227,28 балла. Серебро взяла ещё одна пара из России – Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), замкнули тройку лучших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).

Таким образом, Евгения Тарасова и Владимир Морозов сумели гарантировать себе участие в финале Гран-при, который пройдёт в Осаке (Япония) в период 9 по 12 декабря. Напомним, ранее они выиграли этап Гран-при в Лас-Вегасе (США).

Отметим, что также путёвку заполучила пара из Китая — Вэньцзин Суй и Цун Хань.