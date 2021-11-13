Видео: произвольная программа победителей этапа Гран-при в Японии Мишиной и Галлямова

Действующие чемпионы мира российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, стали победителями четвёртого этапа серии Гран-при в Токио (Япония). Судьи оценили оба выступления россиян в 227,28 балла. Серебро взяла ещё одна пара из России – Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), замкнули тройку сильнейших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).

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Сегодня, в субботу, 13 ноября, в Токио состоятся соревнования у женщин и мужчин в произвольной программе, а также в танцах на льду в этой же программе.

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