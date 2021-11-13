Каори Сакамото выиграла этап Гран-при в Японии, Мана Кавабэ — вторая

Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей домашнего для себя этапа серии Гран-при в Токио. В сумме Сакамото набрала 223,34 балла. Второе место заняла другая японка Мана Кавабэ. Замкнула тройку сильнейших кореянка Ён Ю.

Сакамото захватила лидерство по итогам короткой программы, набрав 76,56 балла, произвольную программу Каори судьи оценили в 146,78 балла (также лучший результат среди участниц).

Гран-при по фигурному катанию. 4-й этап. Гран-при Японии. Женщины. Итоги

1. Каори Сакамото (Япония) — 223,34 балла

2. Мана Кавабэ (Япония) — 205,44

3. Ён Ю (Корея) — 203,60.

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