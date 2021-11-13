Тарасова — о победе Мишиной и Галлямова: там, где работает Москвина, другим делать нечего

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских пар на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио (Япония). Его победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (227,28 балла). Серебро взяла ещё одна пара из России – Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), замкнули тройку сильнейших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).

«По победе Мишиной и Галлямова могу сказать одно: там, где работает Москвина, другим делать нечего. Некоторым специалистам не нравится программа? Не понимаю, а что не нравится-то? Музыкальная программа. Самое главное, что они делают элементы и музыку. Это же не танцы, а исполнение сложнейших элементов. У подопечных Тамары Николаевны самые сложные элементы, которые они исполняют.

Что касается Тарасовой и Морозова, когда они переходили к Тутберидзе, то, конечно, была надежда, что они будут прыгать. Да она и сейчас есть. Они всегда то прыгали, то не прыгали. Ничего такого», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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