Самарин оценил своё выступление в произвольной программе на этапе Гран-при в Японии

Российский фигурист Александр Самарин оценил своё выступление в произвольной программе на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио (Япония).

«Сегодня было явно лучше, чем вчера, но всё равно есть куда расти. Доволен, что не было мелких ошибок, которые по копеечке очень много отнимают и сил, и баллов. По большей части я не сделал только второй четверной, так что всё равно есть к чему стремиться.

Как оцениваю своё нынешнее положение в сборной и чего ожидаю от предстоящего чемпионата России? Пока не хотелось бы забегать далеко вперёд, потому что ещё будут старты до чемпионата России, поэтому будем идти постепенно, набирать форму.

Очень рад, что смог выступить в Японии. Я уже говорил, что хотел этого, потому что здесь прекрасные зрители, безумная поддержка, невероятные условия. Спасибо всем болельщикам — я был рад снова здесь кататься», — сказал Самарин на пресс-конференции.

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