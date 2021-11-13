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Сёма Уно выиграл этап Гран-при в Японии, лучший из россиян Макар Игнатов — 4-й

Сёма Уно выиграл этап Гран-при в Японии, лучший из россиян Макар Игнатов — 4-й
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В Токио (Япония) у мужчин завершился четвёртый этап серии Гран-при. Его победителем стал японец Сёма Уно (290,15). Второе место у американца Винсента Чжоу (260,69 балла). Замкнул тройку призёров кореец Джун Хван Ча (259,60).

Лучший среди россиян Макар Игнатов стал четвёртым, Александр Самарин занял шестое место.

Гран-при по фигурному катанию. 4-й этап. Гран-при Японии. Мужчины. Итоги

1. Сёма Уно (Япония) — 290,15
2. Винсент Чжоу (США) — 260,60
3. Джун Хван Ча (Корея) — 259,60
4. Макар Игнатов (Россия) — 257,20
...6. Александр Самарин (Россия) — 255,65.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 4, Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
13 ноября 2021, суббота. 13:35 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
290.15
2
Винсент Чжоу
США
260.69
3
Джун Хван Ча
Южная Корея
259.60

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