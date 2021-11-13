Сёма Уно выиграл этап Гран-при в Японии, лучший из россиян Макар Игнатов — 4-й

В Токио (Япония) у мужчин завершился четвёртый этап серии Гран-при. Его победителем стал японец Сёма Уно (290,15). Второе место у американца Винсента Чжоу (260,69 балла). Замкнул тройку призёров кореец Джун Хван Ча (259,60).

Лучший среди россиян Макар Игнатов стал четвёртым, Александр Самарин занял шестое место.

Гран-при по фигурному катанию. 4-й этап. Гран-при Японии. Мужчины. Итоги

1. Сёма Уно (Япония) — 290,15

2. Винсент Чжоу (США) — 260,60

3. Джун Хван Ча (Корея) — 259,60

4. Макар Игнатов (Россия) — 257,20

...6. Александр Самарин (Россия) — 255,65.

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