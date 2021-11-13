Макар Игнатов назвал спортсмена, который является ориентиром в его карьере

Российский фигурист Макар Игнатов ответил, на кого из спортсменов он равняется. Ранее на четвёртом этапе серии Гран-при в Японии Игнатов занял четвёртое место (257,20 балла).

«Я не могу выделить кого-то одного, потому что фигурное катание — это очень разноплановый спорт, все разные, у всех различается техника и у всех можно что-то найти, что-то почерпнуть для себя. Но если говорить о спортсменах, которые мне импонируют, то для меня долгое время был, да и сейчас остаётся ориентиром Юдзуру Ханю. Это тот человек, который катается для того, чтобы кататься и доставлять этим удовольствие другим. Хочется быть похожим в этом на него», — сказал Игнатов на пресс-конференции.

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