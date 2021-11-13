Макар Игнатов объяснил, почему выбрал Чайковского для произвольной программы

Российский фигурист Макар Игнатов прокомментировал выбор музыки к произвольной программе в олимпийском сезоне – 2021/2022.

«Изначально не было цели сделать именно русскую программу, хотелось сделать произвольную программу, отличающуюся от привычных мне образов, и хотелось какой-то классики, классической музыки. Мы очень долго выбирали композицию и в какой-то момент пришли к Чайковскому. Эта мелодия запала нам в душу, от этого мы и отталкивались», — сказал Игнатов на пресс-конференции.

Также фигурист рассказал, как справляется с проблемой высокого роста в фигурном катании.

«Мне сложно судить об этом, потому что последние года три-четыре я катаюсь с таким ростом. Конечно, кажется, что спортсменам, которые ниже меня, проще прыгать, но мой размах, мой рычаг даёт нужные усилия, и это не мешает мне исполнять прыжки», — добавил он.

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