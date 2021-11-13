Тарасова: Игнатов катался просто умопомрачительно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских мужчин-одиночников на этапе Гран-при в Японии.

Макар Игнатов занял четвёртое место, став первым в истории российским одиночником, приземлившим четыре четверных прыжка в одной программе. Подняться на пьедестал ему помешали низкие оценки за компоненты. Александр Самарин провалил короткую программу, а в произвольной уступил только победителю этапа – японцу Сёме Уно.

«Потрясающие были соревнования в мужском одиночном катании, один другого лучше. И Макар Игнатов катался просто уникально, и Саша Самарин очень старался. Игнатов катался просто умопомрачительно. Но всё честно. Они все катались один лучше другого», — приводит слова Тарасовой ТАСС.