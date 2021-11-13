Команда Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с выходом в финал Гран-при

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила спортивную пару Евгения Тарасова и Владимир Морозов со вторым местом на этапе Гран-при в Японии и выходом в финал соревнований.
«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью на IV этапе ИСУ Гран-при NHK Trophy и выходом в финал Гран-при. #работаемдальше», — написано на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
Тарасова и Морозов допустили ряд ошибок как в короткой, так и в произвольной программе и уступили чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Ранее Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в Лас-Вегасе (США). Таким образом, Евгения и Владимир сумели гарантировать себе участие в финале Гран-при, который пройдёт в Осаке (Япония) в период 9 по 12 декабря.
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