«Готовлюсь к Франции». Алёна Косторная показала фото с тренировки

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная показала фотографии с тренировки перед этапом серии Гран-при во Франции. Соревнования пройдут в Гренобле с 19 по 21 ноября.
«Готовлюсь к Франции», — подписала снимки на своей странице в «Инстаграме» Косторная.
Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».
Ранее по возвращении с Гран-при Канады, где она заняла третье место, Косторная подверглась критике Даниила Глейхенгауза за недостаточное рвение к тренировкам и тяжёлой работе на них. Однако позднее Даниил заявил, что Алёна «хорошо работает, никаких вопросов к ней нет, с настроением катает программы».
Также Глейхенгауз рассказал, что Косторная будет прыгать второй тройной аксель в произвольной программе, если будет справляться с первым прыжком. В противном случае, велика вероятность получить снижение за повтор акселя.
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