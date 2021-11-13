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«Готовлюсь к Франции». Алёна Косторная показала фото с тренировки

«Готовлюсь к Франции». Алёна Косторная показала фото с тренировки
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная показала фотографии с тренировки перед этапом серии Гран-при во Франции. Соревнования пройдут в Гренобле с 19 по 21 ноября.

«Готовлюсь к Франции», — подписала снимки на своей странице в «Инстаграме» Косторная.

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Ранее по возвращении с Гран-при Канады, где она заняла третье место, Косторная подверглась критике Даниила Глейхенгауза за недостаточное рвение к тренировкам и тяжёлой работе на них. Однако позднее Даниил заявил, что Алёна «хорошо работает, никаких вопросов к ней нет, с настроением катает программы».

Также Глейхенгауз рассказал, что Косторная будет прыгать второй тройной аксель в произвольной программе, если будет справляться с первым прыжком. В противном случае, велика вероятность получить снижение за повтор акселя.

Фигуристке Косторной снова досталось от команды Тутберидзе. Алёна уже не выдерживает Фигуристке Косторной снова досталось от команды Тутберидзе. Алёна уже не выдерживает
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