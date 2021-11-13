Тренер Софьи Самоделкиной: не срослось на Гран-при, но иногда такое случается в спорте

Тренер ЦСКА Cергей Давыдов рассказал, как отреагировал на то, что изза изменений правил отбора его ученица Софья Самоделкина не попала в финал юниорской серии Гран-при.

«Ничего страшного. Проиграли — значит проиграли. Пришли и снова начали работать. Это самый правильный путь.

Несправедливо, говорите? Есть правила, по которым мы живём. Они такие, и мы ничего с этим сделать не можем. Рисковали с акселем. Хотя как рисковали… Вы сами посудите, Софья умеет аксель делать. Она выходит на разминку и делает его три из трёх. Почему тогда я не должен ставить элемент в программу? Это всё равно, что убрать лутц и поставить сальхов. Сказать, давай не будем рисковать лутцем, делай тройной сальхов. А она одинаково стабильно делает оба элемента. Не срослось на Гран-при, но иногда такое случается в спорте. Это норма. Конечно, мы все хотели, чтобы всё срослось. Но ничего страшного, главные старты ещё впереди.

Не считаю ли подобную схему отбора тактикой не допустить русский финал? Есть политика, которая идёт против всей нашей большой страны — России. Я с этим спорить не буду, но глубоко лезть в это не хочу. У меня есть своя работа, своя группа. И я занимаюсь ей», — приводит слова Давыдова «Спорт-Экспресс».