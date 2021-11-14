Софья Самоделкина будет исполнять на ЧР-2022 три четверных и тройной аксель

Тренер ЦСКА Cергей Давыдов рассказал о контенте, который будет исполнять его ученица Софья Самоделкина на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге. В планах фигуристки три четверных прыжка: лутц, сальхов и тулуп.

«И кроме того, хотим добавить в произвольную и тройной аксель. Раз уж мы отобрались на чемпионат России, то нам уже бояться нечего. Надо выходить и рисковать. Говорите, что так и за тройку можно побороться? Можно. Софья может.

Четверной риттбергер? Сложный прыжок. Она его делает, но упор на него не ставим. Дело в сложности и шансе на успех. Мы тут все адекватные люди, должны считать вероятность и целесообразность. Математика говорит нам, что лучше обойтись без риттбергера.

Софья пока не делает только флип. И то мы его сознательно не брали, поскольку смысла немного. Она делает лутц, который дороже. У неё четыре четверных прыжка, и все идут неплохо», — приводит слова Давыдова «Спорт-экспресс».