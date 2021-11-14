Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сергей Шахрай назвал ошибку штаба Этери Тутберидзе

Сергей Шахрай назвал ошибку штаба Этери Тутберидзе
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 1980, чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай высказал мнение о серебре пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов на этапе Гран-при в Японии.

Фигуристы, тренирующиеся в олимпийском сезоне в группе Этери Тутберидзе, уступили чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову – паре Тамары Москвиной.

«Одна и та же ошибка у штаба Тутберидзе: они выводят своих спортсменов на контрольные прокаты, как на главный старт сезона. В то же время на пик формы нужно выводить к февралю, к Олимпиаде, а никак не в августе-сентябре. Москвина, как более опытный специалист, это понимает, поэтому Мишина с Галлямовым только растут, а Тарасова и Морозов идут по нисходящей», — приводят слова Шахрая «Известия».

«Этери не может помочь». Переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе оказался бесполезным? «Этери не может помочь». Переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе оказался бесполезным?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021