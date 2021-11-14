Сергей Шахрай назвал ошибку штаба Этери Тутберидзе
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 1980, чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай высказал мнение о серебре пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов на этапе Гран-при в Японии.
Фигуристы, тренирующиеся в олимпийском сезоне в группе Этери Тутберидзе, уступили чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову – паре Тамары Москвиной.
«Одна и та же ошибка у штаба Тутберидзе: они выводят своих спортсменов на контрольные прокаты, как на главный старт сезона. В то же время на пик формы нужно выводить к февралю, к Олимпиаде, а никак не в августе-сентябре. Москвина, как более опытный специалист, это понимает, поэтому Мишина с Галлямовым только растут, а Тарасова и Морозов идут по нисходящей», — приводят слова Шахрая «Известия».
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