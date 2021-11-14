Диана Дэвис и Глеб Смолкин идут четвёртыми после ритм-танца на Кубке Австрии

В Граце (Австрия) фигуристы представили ритм-танцы на Кубке Австрии – турнире серии «челленджер». Лидерство захватила итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 82,78 балла. На втором месте идёт испанский дуэт Оливия Смарт и Адриан Диас, тройку сильнейших замыкают канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен.

Лучшие из россиян Диана Дэвис и Глеб Смолкин после ритм-танца занимают четвёртое место. Ещё один российский дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко – 11-е.

Грац. Кубок Австрии. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 82,78 балла

2. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 78,53

3. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) – 77,38

4. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 73,37

11. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) – 60,84.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!