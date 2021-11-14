Гиньяр и Фаббри одержали победу на Кубке Австрии, Дэвис и Смолкин — четвёртые

В Граце на Кубке Австрии – турнире серии «челленджер» – завершились соревнования в танцах на льду. Победу в них одержала итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, оба их выступления судьи оценили в 208,88 балла. Серебро завоевали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен, тройку призёров замкнул испанский дуэт Оливия Смарт и Адриан Диас.
Лучшие из россиян Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли четвёртое место. Ещё один российский дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко – 13-е.
Грац. Кубок Австрии. Танцы на льду. Итоги
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 208,88 балла
2. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) – 194,67
3. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 189,88
4. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 184,62
11. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) – 144,79.
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