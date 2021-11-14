Железняков — о QR-кодах: как только это дерьмо воплотится в жизнь, мы потеряем свободу

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков жёстко отреагировал на введение специальных QR-кодов для привитого от коронавируса населения.
«Считаю, что QR-коды ничего не имеют общего с всеобщим иммунитетом, здоровьем нации, заботой о нашем здоровье. И прививка тут совсем ни при чём. Это просто элементарный цифровой ошейник, неважно, привит ты или нет.
Как только всё это дерьмо воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу, свою личность и индивидуальность. Привитые или непривитые, нет уже никакой разницы.
В любой момент по щелчку пальца ты можешь стать изгоем, никем, третьим сортом, плевком на асфальте.
Я успел пожить в хорошем интересном мире, мне страшно, в каком же мире будут жить мои дети. Что, народ, продолжаем спать дальше!?» — написал Железняков на своей странице в «Инстаграме».
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