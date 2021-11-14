Железняков — о QR-кодах: как только это дерьмо воплотится в жизнь, мы потеряем свободу

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков жёстко отреагировал на введение специальных QR-кодов для привитого от коронавируса населения.

«Считаю, что QR-коды ничего не имеют общего с всеобщим иммунитетом, здоровьем нации, заботой о нашем здоровье. И прививка тут совсем ни при чём. Это просто элементарный цифровой ошейник, неважно, привит ты или нет.



Как только всё это дерьмо воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу, свою личность и индивидуальность. Привитые или непривитые, нет уже никакой разницы.



В любой момент по щелчку пальца ты можешь стать изгоем, никем, третьим сортом, плевком на асфальте.



Я успел пожить в хорошем интересном мире, мне страшно, в каком же мире будут жить мои дети. Что, народ, продолжаем спать дальше!?» — написал Железняков на своей странице в «Инстаграме».