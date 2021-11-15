Сергей Шахрай прокомментировал снятие Усачёвой и Трусовой с Гран-при Японии из-за травм

Серебряный призёр Олимпийских игр – 1980, чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай прокомментировал то, что Дарья Усачёва и Александра Трусова, занимающиеся под руководством Этери Тутберидзе, пропустили Гран-при Японии из-за травм. Усачёва травмировалась на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе, Трусова снялась с соревнований ещё до старта.
«Усачёва в сложной позиции, как и большинство наших девочек. Для неё тренировки у себя в группе сложнее, чем выход на этап Гран-при. Невероятная конкуренция, и нет выхода: нужно учить тройной аксель, а вместе с ним и четверные.
Естественно, если постоянно тренировать элементы повышенной сложности во время соревновательного сезона, то травмы неизбежны. Мы это видим и в случае с Дашей, и с Сашей Трусовой. Здоровья девочкам, но такой исход можно было предположить», — приводят слова Шахрая «Известия».
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