Татьяна Волосожар — Илье Авербуху: спасибо, что снова разрушил мои сомнения

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала выступление в очередном выпуске шоу «Ледниковый период» и обратилась к призёру Олимпийских игр, хореографу Илье Авербуху. Спортсменка выступает в паре с актёром Фёдором Федотовым.

«Наши новые 12,0. Оценки — это очень приятно! Но удовольствие, которое мы в принципе получаем, каждый раз катая новые удивительные номера, бесценно! Илья Авербух, спасибо, что снова разрушил мои сомнения и не дал настоять на смене номера», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

В паре с Максимом Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).

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