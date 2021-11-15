Елизавета Туктамышева: ну вот, уже на человека похожа

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке спортсменка, одетая в белый халат, делает селфи.
«Ну вот, уже на человека похожа», — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/
Напомним, на этапе Гран-при в Ванкувере (Канада), который состоялся в октябре, Туктамышева заняла второе место, получив суммарные 232,88 балла. Победительницей Skate Canada — 2021 с двумя мировыми рекордами стала россиянка Камила Валиева. За свои прокаты она получила 265,08 балла. Третьей стала ещё одна представительница России Алёна Косторная (214,54 балла).
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