Нугуманова: я на 100% должна была ехать на ЧМ. Но, видимо, меня правила не касаются

19-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова осталась недовольной решением оставить её за бортом чемпионата мира 2021 года. Напомним, уроженка Санкт-Петербурга стала третьей на чемпионате России, однако тренерский штаб сборной отправил на мировое первенство не её, а Елизавету Туктамышеву.
«Я, по сути, на сто процентов должна была участвовать в чемпионате мира, если мы будем судить по правилам нашей федерации. Есть правила — тройка с чемпионата России всегда едет на ЧЕ и ЧМ. Но, видимо, меня эти правила не касаются.
Не совсем прописные правила, помимо официальных? Очень жаль, что такое есть в спорте. Меня это безумно расстраивает. Я об этом стараюсь не говорить, но прошлый сезон давался мне тяжело. Я плакала, не могла это принять. То, что за пределами социальных сетей, — это отдельная история. Эмоции себе позволяю только дома, за закрытыми дверьми. Этого никто не видит, никто не слышит, как я разговариваю с мамой по телефону после соревнований…
Обратиться в федерацию за разъяснениями? А есть ли смысл? Не очень хочется сейчас об этом даже говорить», — цитирует Нугуманову «Спорт-экспресс».
Нугуманова — бронзовый призёр Warsaw Cup, серебряный и бронзовый призёр этапов Гран-при среди юниоров, мастер спорта России. Она вместе с Алёной Косторной попала в резервный состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022.
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