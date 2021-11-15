Москович: не вижу Синицину и Кацалапова в борьбе за золото Олимпийских игр

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадец Дилан Москович оценил перспективы российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, выступающих в танцах на льду, на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Есть фигуристы, которые возвращаются к истокам в олимпийский сезон и не рискуют. Может, Синицина и Кацалапов пошли дальше и вернулись в те дни, когда мы использовали кассеты, чтобы нарезать музыку. Интересное, конечно, решение. В техническом плане это сильная пара, но конкуренция в танцах сейчас высочайшая, и я не вижу их в борьбе за золото Игр. Посмотрим, что будет происходить с оценками и как эта программа будет развиваться по ходу сезона, но я не уверен, что они сделали правильный выбор», — сказал Москович в эфире CBC.
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