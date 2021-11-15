Нугуманова: всегда выступала и буду выступать за Россию. Это моя родина, я её очень люблю

19-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что планирует выступать за Россию на протяжении всей карьеры. Напомним, недавно подруга спортсменки, Мария Талалайкина, сменила гражданство на итальянское.
«Маша Талалайкина — моя лучшая подруга. Моя единственная подруга в спорте, которая осталась у меня за столь долгое время. Мы всегда друг друга поддерживаем, надеюсь, у неё всё получится. Раз она приняла такое решение, то пусть всё сложится. К сожалению, не всё так просто, и с переходом есть проблемы. Но надеюсь, всё как можно скорее решится.
Я всегда выступала и буду выступать за Россию. Это моя родина, я очень люблю Россию, у нас лучшая страна. Там, где живу, там, где родилась, за эту страну и буду выступать. Как бы тяжело ни было, я всё равно выхожу и катаюсь. Очень мало девочек осталось, которые катаются в таком возрасте. С юниорского возраста я держусь в элите фигурного катания. К сожалению, большего достичь мне не дают. Но ничего», — цитирует Нугуманову «Спорт-экспресс».
- 15 ноября 2021
-
21:54
-
20:51
-
20:47
-
20:40
-
18:44
-
18:30
-
16:36
-
16:16
-
14:21
-
10:49
-
10:33
-
08:49
-
08:38
-
08:32
-
08:02
-
07:51
-
07:38
- 14 ноября 2021
-
23:58
-
22:51
-
20:04
-
16:10
-
13:03
-
10:02
-
00:36
-
00:08
- 13 ноября 2021
-
23:53
-
23:03
-
22:42
-
19:47
-
19:19
-
18:52
-
18:01
-
17:26
-
16:57
-
15:56