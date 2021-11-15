Нугуманова: всегда выступала и буду выступать за Россию. Это моя родина, я её очень люблю

19-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что планирует выступать за Россию на протяжении всей карьеры. Напомним, недавно подруга спортсменки, Мария Талалайкина, сменила гражданство на итальянское.

«Маша Талалайкина — моя лучшая подруга. Моя единственная подруга в спорте, которая осталась у меня за столь долгое время. Мы всегда друг друга поддерживаем, надеюсь, у неё всё получится. Раз она приняла такое решение, то пусть всё сложится. К сожалению, не всё так просто, и с переходом есть проблемы. Но надеюсь, всё как можно скорее решится.

Я всегда выступала и буду выступать за Россию. Это моя родина, я очень люблю Россию, у нас лучшая страна. Там, где живу, там, где родилась, за эту страну и буду выступать. Как бы тяжело ни было, я всё равно выхожу и катаюсь. Очень мало девочек осталось, которые катаются в таком возрасте. С юниорского возраста я держусь в элите фигурного катания. К сожалению, большего достичь мне не дают. Но ничего», — цитирует Нугуманову «Спорт-экспресс».