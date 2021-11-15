«Старания и труд всё перетрут». Татьяна Навка отреагировала на победу дочери

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о победе дочери на одном из детских соревнований.
«Старания и труд всё перетрут!
Моя маленькая фигуристка тренировались, старалась и победила! Так держать дальше! Вот что значит характер, воля к победе и любовь к спорту!» — написала Навка в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Татьяны Навки.
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998).
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