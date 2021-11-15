Гербольдт: сейчас детей уже в 9-10 лет учат четверным. К 18 годам они физически истощены

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась по поводу повышения возрастного ценза в женском одиночном катании.
«Возможно, в женском одиночном катании после Олимпиады примут решение поднять возрастной ценз. Это хотя бы ограничит форсирование подготовки. Сейчас детей уже в 9-10 лет учат четверным. Естественно, к 18 годам они уже не доживают, физически истощены. Из них выжимают как из лимона весь сок. И если возраст допуска на взрослые старты поднимут, то будущему поколению будет легче. Возможно, будет меньше травм, подготовка будет более постепенная. Никто не будет гнать детей. Поэтому я за повышение возрастного ценза. Для меня это бред — работать всю жизнь ради 2-3 лет карьеры. Столько усилий и ради чего? Большинство из нас даже и детство-то не видели. Всё время тренировка, тренировка, тренировка. Нет времени даже выйти во двор погулять.
У меня сейчас набор своей маленькой группы, родители просятся на день рождения. Бывает, что и отпускаю, поскольку сама прошла через этот путь. Я считаю, что должно быть детство, должны быть выходные. Нужно уметь разгружаться эмоционально, иначе велик шанс, что дети в определённом возрасте потеряют мотивацию. Понятное дело, что России нужны медали. Всем нужны медали. Но спортсмену глупо работать ради одного-двух сезонов. Это максимум сегодня, дальше всё заканчивается. Вспомним моё поколение, мы катались до 25 и это было нормой. Та же Слуцкая почти до 30 лет, Бутырская. Карьера была долгой, и все понимали ради чего. Сейчас если ты успешный спортсмен и у тебя всё сложилось — у тебя будет жизнь и после спорта. А если ты не успел в эти пару лет заявить о себе? Бывают же и поздние дети, они раскрываются позже, но это уже никому неинтересно», — сказала Гербольдт «Спорт-экспрессу».
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