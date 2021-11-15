Алина Загитова провела мастер-класс для подопечных фонда «Футболка дарит жизнь»
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Российская фигуристка Алина Загитова провела мастер-класс для девушек, которые являются подопечными фонда «Футболка дарит жизнь».
«Мне кажется, это очень важно – поддерживать детей в их стремлениях, показывать им, что, если очень захотеть, – возможно всё! Главное – никогда не сдаваться!
Ничего не бойтесь, мечты правда сбываются», – написала Загитова в «сториз» своего «инстаграма».
Публикация доступна в «инстаграме» болельщиков Алины Загитовой.
Мастер-класс состоялся на катке во дворце спорта «Хрустальный», где тренируется сама Загитова.
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