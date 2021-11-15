Алина Загитова провела мастер-класс для подопечных фонда «Футболка дарит жизнь»

Российская фигуристка Алина Загитова провела мастер-класс для девушек, которые являются подопечными фонда «Футболка дарит жизнь».

«Мне кажется, это очень важно – поддерживать детей в их стремлениях, показывать им, что, если очень захотеть, – возможно всё! Главное – никогда не сдаваться!



Ничего не бойтесь, мечты правда сбываются», – написала Загитова в «сториз» своего «инстаграма».

Публикация доступна в «инстаграме» болельщиков Алины Загитовой.

Мастер-класс состоялся на катке во дворце спорта «Хрустальный», где тренируется сама Загитова.

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