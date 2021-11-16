Москович: вероятно, Тутберидзе гоняет кнутом Тарасову и Морозова. Появились признаки жизни

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадец Дилан Москович оценил выступление российской пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио (Япония). Подопечные Этери Тутберидзе стали вторыми (213,27), уступив другой российской паре – Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (227,28 балла).

«Не лучшее выступление Тарасовой и Морозова здесь, в Японии, но они способны на многое. Мы видели, что они показали в США. Появились признаки жизни в их катании, стало больше стабильности, агрессии. Они однозначно показали себя более натренированными, чем когда-либо прежде. Они работают с Этери, и она, вероятно, гоняет их кнутом. В конце программы им не так тяжело, как в прошлые годы. Жаль, что их старые проблемы прорываются наружу. Если они показывают свой максимум, то это самая чистая пара, самая классическая. Изысканные линии и, пожалуй, лучший твист в истории. Очень обидно видеть подобные запинки в их исполнении», — сказал Москович в эфире CBC.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!