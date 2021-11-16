Москович: вероятно, Тутберидзе гоняет кнутом Тарасову и Морозова. Появились признаки жизни

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадец Дилан Москович оценил выступление российской пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио (Япония). Подопечные Этери Тутберидзе стали вторыми (213,27), уступив другой российской паре – Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (227,28 балла).
«Не лучшее выступление Тарасовой и Морозова здесь, в Японии, но они способны на многое. Мы видели, что они показали в США. Появились признаки жизни в их катании, стало больше стабильности, агрессии. Они однозначно показали себя более натренированными, чем когда-либо прежде. Они работают с Этери, и она, вероятно, гоняет их кнутом. В конце программы им не так тяжело, как в прошлые годы. Жаль, что их старые проблемы прорываются наружу. Если они показывают свой максимум, то это самая чистая пара, самая классическая. Изысканные линии и, пожалуй, лучший твист в истории. Очень обидно видеть подобные запинки в их исполнении», — сказал Москович в эфире CBC.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 ноября 2021
-
00:04
- 15 ноября 2021
-
23:56
-
23:20
-
22:27
-
21:54
-
20:51
-
20:47
-
20:40
-
18:44
-
18:30
-
16:36
-
16:16
-
14:21
-
10:49
-
10:33
-
08:49
-
08:38
-
08:32
-
08:02
-
07:51
-
07:38
- 14 ноября 2021
-
23:58
-
22:51
-
20:04
-
16:10
-
13:03
-
10:02
-
00:36
-
00:08
- 13 ноября 2021
-
23:53
-
23:03
-
22:42
-
19:47
-
19:19
-
18:52