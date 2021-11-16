Катарина Гербольдт: был момент, когда я каталась на грани жизни и смерти

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт рассказала о случае из карьеры, когда ей пришлось рискнуть своим здоровьем для участия в соревнованиях.
«У меня был случай из собственной карьеры. Был момент, когда я каталась на грани жизни и смерти. Тяжёлый гайморит, врачи меня не отпускают — а у меня чемпионат Европы на носу. Самолёт через шесть часов. А они мне в ответ — 90%, что может случиться летальный исход. Срочная госпитализация! Все гайморитные пазухи закрыты и следующая стадия — уже мозг. И если вдруг что-то пойдёт не так, решиться всё может буквально за минуту. Не знаю, хорошо это или плохо, но на таком уровне невозможно остановиться. Врачи так и спрашивали: «Вы отбитая на голову?» Я не отрицаю, может так и есть (смеётся).
К тому же родители запрещали мне ехать на чемпионат. Не разрешали подписывать документы, что я сама беру на себя ответственность за свою жизнь и готова к последствиям. Моя мама всегда была за здоровье, для неё это был огромный шок. Буквально в двери встала: «Только через мой труп!» Отвечаю — да окей, я всё равно поеду. Но так как мне было 18 лет, то я решила всё сама, несмотря на их запреты», — сказала Гербольдт на YouTube-канале «Спорт-экспресс».
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