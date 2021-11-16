Джонни Вейр проехался по льду «Хрустального» вместе с Этери Тутберидзе. Видео
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Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» свежее видео. В видео показано, как Вейр проехался по льду катка «Хрустальный» в Москве вместе с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Спасибо, Этери Георгиевна!» — подписал он видео на русском языке.
Ранее Джонни Вейр прилетел в Москву, посетил ледовый каток «Хрустальный» и сфотографировался с чемпионкой мира 2021 года в женском одиночном катании россиянкой Анной Щербаковой.
Новость по темеДжонни Вейр прилетел в Москву, посетил «Хрустальный» и встретился с Анной Щербаковой. Фото
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