Джонни Вейр проехался по льду «Хрустального» вместе с Этери Тутберидзе. Видео

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» свежее видео. В видео показано, как Вейр проехался по льду катка «Хрустальный» в Москве вместе с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Спасибо, Этери Георгиевна!» — подписал он видео на русском языке.

Ранее Джонни Вейр прилетел в Москву, посетил ледовый каток «Хрустальный» и сфотографировался с чемпионкой мира 2021 года в женском одиночном катании россиянкой Анной Щербаковой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!