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Анна Щербакова показала бэкстейдж съёмок для рекламы. Фото

Анна Щербакова показала бэкстейдж съёмок для рекламы. Фото
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках можно посмотреть, как выглядела спортсменка во время съёмок для рекламы одного из банков.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Красота неземная!»

«Красивая какая».

«Анечка, ты сама нежность и красота».

«Анюта, какая ты у нас красивая. Удачи во Франции».

Напомним, в ближайшие выходные Анна Щербакова примет участие в этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция). Также там выступят российские одиночницы Алёна Косторная и Ксения Синицына.

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