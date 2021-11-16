Анна Щербакова показала бэкстейдж съёмок для рекламы. Фото
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках можно посмотреть, как выглядела спортсменка во время съёмок для рекламы одного из банков.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Красота неземная!»
«Красивая какая».
«Анечка, ты сама нежность и красота».
«Анюта, какая ты у нас красивая. Удачи во Франции».
Напомним, в ближайшие выходные Анна Щербакова примет участие в этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция). Также там выступят российские одиночницы Алёна Косторная и Ксения Синицына.
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