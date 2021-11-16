Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Туктамышева — Анне Щербаковой: чудесная

Елизавета Туктамышева — Анне Щербаковой: чудесная
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева оставила комментарий под постом чемпионки мира 2021 года Анны Щербаковой в «Инстаграме». Ранее Щербакова показала бэкстейдж съёмок для рекламы.

«Чудесная», — написала Туктамышева в комментариях к соответствующему посту Анны.

Также в комментариях отметились олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и другая российская фигуристка Елизавета Нугуманова. Мельникова оставила эмодзи с изображением восторженного лица.

«Какая красотка! Шикарная», — написала Нугуманова.

Фото: https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/?hl=ru

Новость по теме
Анна Щербакова показала бэкстейдж съёмок для рекламы. Фото

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021