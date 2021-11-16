Елизавета Туктамышева — Анне Щербаковой: чудесная

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева оставила комментарий под постом чемпионки мира 2021 года Анны Щербаковой в «Инстаграме». Ранее Щербакова показала бэкстейдж съёмок для рекламы.
«Чудесная», — написала Туктамышева в комментариях к соответствующему посту Анны.
Также в комментариях отметились олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и другая российская фигуристка Елизавета Нугуманова. Мельникова оставила эмодзи с изображением восторженного лица.
«Какая красотка! Шикарная», — написала Нугуманова.
Фото: https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/?hl=ru
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