Елизавета Туктамышева — Анне Щербаковой: чудесная

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева оставила комментарий под постом чемпионки мира 2021 года Анны Щербаковой в «Инстаграме». Ранее Щербакова показала бэкстейдж съёмок для рекламы.

«Чудесная», — написала Туктамышева в комментариях к соответствующему посту Анны.

Также в комментариях отметились олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и другая российская фигуристка Елизавета Нугуманова. Мельникова оставила эмодзи с изображением восторженного лица.

«Какая красотка! Шикарная», — написала Нугуманова.

Фото: https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/?hl=ru

Новость по теме Анна Щербакова показала бэкстейдж съёмок для рекламы. Фото

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