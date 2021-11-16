«Ответочка прилетела». Тотьмянина — о словах Ягудина о поцелуе Татьяны с Колесниковым

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина прокомментировала слова своего супруга, чемпиона ОИ-2002 Алексея Ягудина. Ранее Ягудин рассказал, как отреагировал на поцелуй Тотьмяниной с актёром Иваном Колесниковым на телешоу «Ледниковый период».
«Когда Алексей иногда приходит домой весь зацелованный, я его спрашиваю: «Ты откуда?» Он отвечает: «Из театра, со спектакля». Вот, собственно, ответочка прилетела (смеётся). Я тоже с работы.
Когда мы выступали со спектаклем «Ромео и Джульетта» Ильи Авербуха, я играла Джульетту, а Максим Маринин — Ромео, и у нас там тоже было два таких страстных поцелуя. И когда маленькая дочка в первый раз увидела, что я целуюсь с другим дядей, не с папой, она спросила: «Этё тсё, реально? Она целуется реально с ним?!» Но дочки всё равно воспринимают это как часть игры на сцене, они понимают, чем занимаются мама с папой», — цитирует Тотьмянину «Газета.ру».
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