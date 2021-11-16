Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тотьмянина оценила судейство Татьяны Тарасовой на «Ледниковом периоде»

Татьяна Тотьмянина оценила судейство Татьяны Тарасовой на «Ледниковом периоде»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина поделилась мнением о судействе заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на телешоу «Ледниковый период». Тотьмянина выступает в проекте в паре с актёром Иваном Колесниковым, Тарасова является членом жюри.

«Татьяна Анатольевна очень редко говорит неправду. Поэтому услышать такие слова от неё (Тарасова восхитилась выступлением Тотьмяниной и Колесникова в последнем выпуске. — Прим. «Чемпионата») — как бальзам на душу. Это стимулирует тебя к дальнейшему росту.

Хочется, чтобы каждый раз всё нравилось — и не только Татьяне Анатольевне, но и тебе самому, чтобы ты был удовлетворён неделей, проведённой на льду», — приводит слова Тотьмяниной «Газета.ру».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021