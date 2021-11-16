Татьяна Тотьмянина оценила судейство Татьяны Тарасовой на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина поделилась мнением о судействе заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на телешоу «Ледниковый период». Тотьмянина выступает в проекте в паре с актёром Иваном Колесниковым, Тарасова является членом жюри.
«Татьяна Анатольевна очень редко говорит неправду. Поэтому услышать такие слова от неё (Тарасова восхитилась выступлением Тотьмяниной и Колесникова в последнем выпуске. — Прим. «Чемпионата») — как бальзам на душу. Это стимулирует тебя к дальнейшему росту.
Хочется, чтобы каждый раз всё нравилось — и не только Татьяне Анатольевне, но и тебе самому, чтобы ты был удовлетворён неделей, проведённой на льду», — приводит слова Тотьмяниной «Газета.ру».
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