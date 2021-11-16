«Девушки впереди планеты всей». Горшков подвёл промежуточные итоги Гран-при

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подвёл промежуточные итоги участия российских фигуристов в серии Гран-при.
«На прошедших уже четырёх этапах у российских фигуристов в общей сложности 17 медалей, шесть из которых золотые. Естественно, у нас, как всегда, девушки впереди планеты всей, поэтому семь медалей из этих 17 завоевали девушки. У представителей парного катания шесть медалей и две золотые медали. И наш танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали на прошедшем этапе в Японии золотую медаль. Ну и две медали у наших одиночников», — сказал Горшков на пресс-конференции, посвящённой этапу Гран-при в Сочи.
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