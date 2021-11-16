Александр Коган: мы обсуждаем разные форматы проведения Кубка Первого канала

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган дал комментарий по поводу Кубка Первого канала.

«Мы обсуждаем разные форматы проведения Кубка Первого канала. Возможно, и с приглашением иностранных спортсменов. Но, что касается противостояния американских мальчиков с российскими девочками, это, наверное, очень фантастическое пожелание тренеров иностранных спортсменов. Однако с точки зрения интереса мы прорабатываем все возможные подходы к проведению Кубка Первого канала. Одно могу сказать, будет интересно. Не менее интересно, чем в прошлом сезоне», — сказал Коган на пресс-конференции, посвящённой этапу Гран-при в Сочи.

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