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Александр Коган: мы обсуждаем разные форматы проведения Кубка Первого канала

Александр Коган: мы обсуждаем разные форматы проведения Кубка Первого канала
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган дал комментарий по поводу Кубка Первого канала.

«Мы обсуждаем разные форматы проведения Кубка Первого канала. Возможно, и с приглашением иностранных спортсменов. Но, что касается противостояния американских мальчиков с российскими девочками, это, наверное, очень фантастическое пожелание тренеров иностранных спортсменов. Однако с точки зрения интереса мы прорабатываем все возможные подходы к проведению Кубка Первого канала. Одно могу сказать, будет интересно. Не менее интересно, чем в прошлом сезоне», — сказал Коган на пресс-конференции, посвящённой этапу Гран-при в Сочи.

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