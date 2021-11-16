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В ФФККР прокомментировали идею Жулина давать Туктамышевой баллы за возраст

В ФФККР прокомментировали идею Жулина давать Туктамышевой баллы за возраст
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал предложение тренера Александра Жулина добавлять опытным фигуристкам баллы в соответствии с их возрастом.

Жулин ранее высказал мнение, что опытными можно считать фигуристок старше 17 лет. Именно с этого возраста известный наставник предлагает добавлять баллы, увеличивая на один за каждый год возраста. 24-летняя Елизавета Туктамышева борется за попадание на Олимпиаду с воспитанницами Этери Тутберидзе, которым 15–17 лет.

«Я расцениваю это предложение, высказанное Александром Жулиным, как шутку. Относиться к этому по-другому очень сложно. Я согласен, что возраст надо уважать, но давать бонусы — это, наверное, в области шутки», — сказал Горшков на пресс-конференции, посвящённой этапу Гран-при в Сочи.

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