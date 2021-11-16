Сборная России по фигурному катанию поедет на предолимпийский сбор в расширенном составе

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал о том, что на сбор перед Олимпиадой-2022 в Пекине поедет расширенный состав.
«В связи с теми ограничениями, которые сейчас существуют и с той напастью, которая у нас у всех есть с ковидом, мы планируем на предолимпийский сбор взять полуторный состав как минимум, а в некоторых видах и двойной. Потому что не дай бог у кого-то появится положительный тест, въезд в Китай будет очень и очень жёстким. На всякий случай мы решили, чтобы все спортсмены готовились в одинаковых условиях.
Предолимпийский сбор будет проходить в Красноярске, где прекрасные условия созданы для фигуристов. Мы уже определили, где будем жить и что будем кушать и, самое главное, где кататься. В Красноярске нам предоставляют необходимое количество льда для всех спортсменов с учётом именно часовых поясов. Ведь не секрет, что на Олимпийских играх в Пекине очень сложное и плохое расписание соревнований. Многие соревнования начинаются в 9.30 утра. Чтобы в 9.30 утра начать соревнование, тренировки должны начаться в шесть утра максимум. С учётом разницы во времени это будет середина ночи в Москве. Поэтому будут все тренировки сдвинуты под тот график, который будет в Китае», — сказал Коган на пресс-конференции, посвящённой этапу Гран-при в Сочи.
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