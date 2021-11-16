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Евгения Медведева рассказала, как изменилось её отношение к хейту в социальных сетях

Евгения Медведева рассказала, как изменилось её отношение к хейту в социальных сетях
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как относится к хейту после выхода выпусков шоу «Ледниковый период», где она участвует в паре с тиктокером Даней Милохиным.

В новом выпуске проекта дуэт выступит под песню Take Me To Church ирландского певца Hozier. Основная идея номера – борьба с негативом в социальных сетях.

«В моей жизни хейта стало меньше, но то, что все же вылезает, меня не задевает. Я поменяла свое мировоззрение, если вижу, что мне пишут неприятные вещи, то мой мозг это не воспринимает, что это адресовано мне. А если всё-таки задевает, то либо блокирую, либо пролистываю», — приводит слова Медведевой «Спорт-экспресс».

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