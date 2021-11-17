Анна Щербакова назвала Этери Тутберидзе своей иконой стиля

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила на вопросы двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова в рамках рубрики «90 секунд челлендж» на «Первом канале».
– Какой сериал сейчас смотришь?
– Собираюсь с силами на «Игру в кальмара».
– Идеальный завтрак для тебя – это...
– Сырники.
– Кто самый весёлый в вашей группе?
– Тот, у кого хорошо пошла тренировка.
– Тебя узнают на улице?
– Бывает иногда.
– Любимый город или страна для выступлений?
– Япония.
– Ханю или Чен?
– Не знаю. И Чен, и Ханю.
– Кто приходит на тренировки раньше всех?
– Наш хореограф.
– Любимое место в Москве?
– «Хрустальный».
– Твой главный страх?
– Насекомые и всякая водная живность.
– Чем гордишься больше всего?
– Медалью чемпионата мира.
– Твоя икона стиля?
– Этери Георгиевна Тутберидзе.
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