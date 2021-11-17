Анна Щербакова назвала Этери Тутберидзе своей иконой стиля

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила на вопросы двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова в рамках рубрики «90 секунд челлендж» на «Первом канале».

– Какой сериал сейчас смотришь?

– Собираюсь с силами на «Игру в кальмара».

– Идеальный завтрак для тебя – это...

– Сырники.

– Кто самый весёлый в вашей группе?

– Тот, у кого хорошо пошла тренировка.

– Тебя узнают на улице?

– Бывает иногда.

– Любимый город или страна для выступлений?

– Япония.

– Ханю или Чен?

– Не знаю. И Чен, и Ханю.

– Кто приходит на тренировки раньше всех?

– Наш хореограф.

– Любимое место в Москве?

– «Хрустальный».

– Твой главный страх?

– Насекомые и всякая водная живность.

– Чем гордишься больше всего?

– Медалью чемпионата мира.

– Твоя икона стиля?

– Этери Георгиевна Тутберидзе.

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