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Анна Щербакова назвала Этери Тутберидзе своей иконой стиля

Анна Щербакова назвала Этери Тутберидзе своей иконой стиля
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила на вопросы двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова в рамках рубрики «90 секунд челлендж» на «Первом канале».

– Какой сериал сейчас смотришь?
– Собираюсь с силами на «Игру в кальмара».

– Идеальный завтрак для тебя – это...
– Сырники.

– Кто самый весёлый в вашей группе?
– Тот, у кого хорошо пошла тренировка.

– Тебя узнают на улице?
– Бывает иногда.

– Любимый город или страна для выступлений?
– Япония.

– Ханю или Чен?
– Не знаю. И Чен, и Ханю.

– Кто приходит на тренировки раньше всех?
– Наш хореограф.

– Любимое место в Москве?
– «Хрустальный».

– Твой главный страх?
– Насекомые и всякая водная живность.

– Чем гордишься больше всего?
– Медалью чемпионата мира.

– Твоя икона стиля?
– Этери Георгиевна Тутберидзе.

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