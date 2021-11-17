Камила Валиева обратилась к Джонни Вейру. Тот ответил по-русски

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своём «инстаграме» новые фотографии. На снимках спортсменка изображена рядом с чемпионом мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратным чемпионом США Джонни Вейром.
«Спасибо за доброту и открытость, я очень счастлива познакомиться с вами, Джонни», — подписала она фотографии.
«Я очень счастлив познакомится с тобой! Ты такая молодец! Спасибо тебе за всё. Удачи!» — написал Вейр на русском языке в комментариях.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Камилы Валиевой.
Ранее Джонни Вейр прилетел в Москву, посетил ледовый каток «Хрустальный», сфотографировался с чемпионкой мира 2021 года в женском одиночном катании россиянкой Анной Щербаковой и проехался по льду «Хрустального» вместе с Этери Тутберидзе.
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